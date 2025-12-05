Als Familie: Kate und William mit den Kindern bei Weihnachtskonzert

«Weihnachten spricht in seinem Kern von Liebe»

«Weihnachten spricht in seinem Kern von Liebe, die in den einfachsten, menschlichsten Formen Gestalt annimmt», erklärte die Prinzessin von Wales vor dem Event in einem Brief. Sanfte Gesten seien entscheidend: «Ein Moment des Zuhörens, ein tröstendes Wort, ein freundliches Gespräch, eine helfende Hand, Präsenz. [...] Weihnachten erinnert uns daran, wie tief unsere Leben miteinander verwoben sind. So wie die Wurzeln von Bäumen unter der Erde Kraft teilen – unsichtbar, aber lebenswichtig – so tun wir es auch», erklärte Kate. «Die Zeit, die Fürsorge und das Mitgefühl, die Sie oft still und ohne Worte, ohne Erwartungen oder Anerkennung schenken, machen einen ausserordentlichen Unterschied im Leben anderer Menschen», schrieb sie zudem im Vorfeld des Gottesdienstes.