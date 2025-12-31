Als Jugendliche angegriffen: Königin Camilla spricht über Übergriff

Bereits vor wenigen Wochen war in einem neuen Buch über die britische Monarchie von einem mutmasslichen Übergriff auf Camilla berichtet worden. Sie selbst spricht erstmals über den Vorfall. In «Power and the Palace» von Valentine Low heisst es, dass sie zum Zeitpunkt das Übergriffs gerade einmal 16 oder 17 Jahre alt war und sich gerade in einem Zug in Richtung Paddington Station befand. Der Mann habe sie berührt, sie habe daraufhin ihren Schuh ausgezogen und ihm mit dem Absatz zwischen die Beine geschlagen. Nach dem Ausstieg habe sie den Mann gemeldet und dieser sei verhaftet worden.