Als Kind geflirtet? Bella Thorne erhebt Vorwürfe gegen Regisseur

Thorne erklärte, dass man als Schauspieler oder Schauspielerin in einer Sitzung mit dem Regisseur nicht die Möglichkeit habe, «viel zu sagen oder zu tun». Deshalb sei ihr nicht klar, wie der Regisseur überhaupt den Eindruck gewinnen konnte, dass sie mit ihm flirten würde. «Du machst die Szene, sagst hallo und gehst raus», erklärte die heute 25-Jährige, die ab 2010 in der Disney-Channel-Serie «Shake It Up - Tanzen ist alles» vor der Kamera stand. «Man hat keine Zeit, sich auf deinen Schoss zu setzen oder dir Unannehmlichkeiten zu bereiten.» Sie sei zehn Jahre alt gewesen. «Wie kommt man nur auf so etwas?»