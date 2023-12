Alt geworden? Pink wehrt sich gegen Kommentar über ihr Aussehen

Dass ein Twitter–User ihr Aussehen nach der Tour–Nachricht abfällig kommentierte, wollte sie nicht einfach so stehen lassen. «Ja, obwohl ich mich nicht alt fühle und bei der Arbeit immer noch Turnanzug tragen darf, ist das Älterwerden tatsächlich jeden Tag meine erste ‹Dankbarkeit›», antwortete sie auf X (vormals Twitter) und bezog sich dabei auf die hautengen Bodys, in denen sie ihren Fans Luftakrobatik vorführt. Weiter führte die Sängerin aus: «Was für ein Segen, Jahre zu haben. So stark zu sein, in der Lage zu sein, völlig Fremde immer noch durch die blosse Existenz zu verärgern.»