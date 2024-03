Alte und neue «Ghostbusters» vereint gegen eine frostige Bedrohung

Unter der Regie von Gil Kenan (47) und dem Drehbuch von Jason Reitman (46) muss die Spengler–Familie zusammen mit den Original–«Ghostbusters» gegen eine frostige Bedrohung kämpfen. Als ein antikes Artefakt eine Horde von Geistern freisetzt, müssen sich die Geisterjäger vereinen, um New York City vor einer zweiten Eiszeit zu retten. «Ghostbusters: Frozen Empire» startet in Deutschland am 21. März in den Kinos.