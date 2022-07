Grosse Veränderungen stehen in den nächsten Monaten vor allem in der «Polizeiruf 110»-Reihe an. Innerhalb von wenigen Stunden wurden zwei Abgänge bekannt gegeben: Sowohl Schauspielerin Verena Altenberger (34) kündigte ihren Abschied aus dem München-Ableger an, als auch ihr Kollege Lucas Gregorowicz (45), der bei den Frankfurt/Oder-Filmen bald nicht mehr zu sehen sein wird. Doch auch beim grossen Bruder «Tatort» gab es in diesem Jahr bereits Veränderungen. Diese Stars waren 2022 zum letzten Mal am Sonntagabend 20:15 Uhr in einem «Polizeiruf 110»- oder «Tatort»-Film als Ermittler zu sehen.