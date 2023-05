Altersmilder Archäologe und Skandal-Superheld: Die Kino-Tipps im Juni

«Indiana Jones und das Rad des Schicksals», 29. Juni

Der Grossteil der Handlung von «Indiana Jones 5» spielt in den späten 1960er Jahren, als sich die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten ein Wettrennen zum Mond liefern. Indie ist dabei ganz und gar nicht erfreut darüber, dass die USA ehemalige Nazi-Schergen rekrutiert, um sich einen Vorteil im Kampf um das All zu verschaffen. Doch auch beruflich und privat läuft es nicht für das vermeintliche Fossil: In der Arbeit an der Universität wird ihm der Ruhestand nahegelegt, seine Frau Marion (Karen Allen, 71) will die Scheidung. Doch auch einen Lichtblick gibt es: Indies abenteuerlustige Patentochter Helena (Phoebe Waller-Bridge, 37).