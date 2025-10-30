Altkönig Juan Carlos: Prinzessin Diana war «kalt und distanziert»

Prinzessin Diana äusserte sich nie öffentlich zu den Gerüchten, empfand Juan Carlos aber angeblich als «ein wenig zu aufmerksam». Andrew Morton, ihr Biograf, zitierte sie laut «The Telegraph» mit den Worten: «Ich fühlte mich unwohl, mit ihm allein in einem Raum zu sein, obwohl ich versichern kann, dass nichts passiert ist.» Das soll die Prinzessin Freunden nach einem Besuch auf Mallorca erzählt haben.