Álvaro Soler: Vatersein war nie sein grösster Wunsch

Álvaro Soler (34) hat offen über seine Rolle als Vater gesprochen. Im Juli des vergangenen Jahres wurden der Sänger und seine Frau, Model Melanie Kroll, erstmals Eltern. Dass er einmal Vater werden würde, gehörte allerdings nicht zu seinen grössten Lebenszielen, wie er nun im Podcast «ELTERNgespräch» verrät.
«Es war nicht mein Traum, Vater zu sein»
In der aktuellen Podcast–Episode fragt Christine Rickhoff den Sänger, ob er immer Vater sein wollte. «Ja und Nein. Ich war nicht der Typische, der direkt an Kinder die ganze Zeit gedacht hat», gesteht Soler. Die Vorstellung an eigene Kinder habe er zwar als «superschön» empfunden, «aber es war nicht mein Traum auf der ganzen Welt, Vater zu sein. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen.»
Seine anfänglichen Zweifel wurden vor allem durch Erfahrungen mit anderen Kleinkindern geprägt: Zwar habe er sie «süss» gefunden, gleichzeitig aber auch «anstrengend», weshalb er sich zunächst nicht bereit fühlte. «Wenn du dein eigenes Kind hast, ist es nochmal voll anders. Es hat nichts mit dem zu tun, was du davor gesehen hast», betont der Sänger. Umso mehr geniesse er nun die Zeit mit seiner Tochter.
Álvaro Soler ist seit zwei Jahren verheiratet
Álvaro Soler und seine Frau Melanie Kroll zeigten sich 2022 erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich. Gut ein Jahr später, im Mai 2023, folgte die Hochzeit. Im März 2024 gab das Paar schliesslich bekannt, dass es Nachwuchs erwartet. In einem Instagram–Video hielt Soler eine Zeitung mit der Schlagzeile «Baby No 1 coming soon» (zu Deutsch: Baby Nummer 1 kommt bald) in der Hand, woraufhin Kroll aufstand und ihren Babybauch präsentierte.
«Ich werde der beste Papa der Welt!», schwärmte Soler kurz darauf im Interview mit der «Bild»–Zeitung, ruderte aber gleich etwas zurück. «Wir werden sehen, das Kind ist ja noch gar nicht da», so der Sänger. Im Juli 2024 verkündeten die beiden schliesslich die Geburt ihrer Tochter, ebenfalls auf der Social–Media–Plattform. «Unser Sommer–Mädchen ist da... die Reise beginnt», schrieben sie zu einem Foto, das die kleine Hand ihres Babys und eine Sonnenblume zeigte.