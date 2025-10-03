Álvaro Soler: Vatersein war nie sein grösster Wunsch

«Ich werde der beste Papa der Welt!», schwärmte Soler kurz darauf im Interview mit der «Bild»–Zeitung, ruderte aber gleich etwas zurück. «Wir werden sehen, das Kind ist ja noch gar nicht da», so der Sänger. Im Juli 2024 verkündeten die beiden schliesslich die Geburt ihrer Tochter, ebenfalls auf der Social–Media–Plattform. «Unser Sommer–Mädchen ist da... die Reise beginnt», schrieben sie zu einem Foto, das die kleine Hand ihres Babys und eine Sonnenblume zeigte.