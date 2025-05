Alyson Hannigan und Sarah Michelle Gellar feiern «Buffy»-Reunion

Neue Jägerin für «Buffy»–Reboot

Erst wenige Tage vor der kleinen «Buffy»–Reunion auf dem blauen Teppich gab es eine Neuigkeit aus dem Serien–Universum. Wie das Branchenmagazin «Deadline» berichtete, soll Nachwuchstalent Ryan Kiera Armstrong (15) an der Seite von Sarah Michelle Gellar die Hauptrolle in dem seit Jahren geplanten Reboot von «Buffy – Im Bann der Dämonen» übernehmen und die «neue Jägerin» werden. «Von dem Moment an, als ich Ryans Vorsprechen sah, wusste ich, dass es nur ein Mädchen gab, das ich an meiner Seite haben wollte», schwärmte Gellar. «Diese emotionale Intelligenz und dieses Talent in so jungen Jahren zu besitzen, ist ein wahres Geschenk. Und der Bonus: Ihr Lächeln erhellt selbst den dunkelsten Raum.»