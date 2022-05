Am 16. Geburtstag: Vanessa Bryant erinnert an verstorbene Tochter Gigi

Gianna «Gigi» Bryant hätte am 1. Mai ihren 16. Geburtstag gefeiert. Ihr Vater, Basketballstar Kobe Bryant (1978-2020), und sie starben bei einem Helikopterabsturz am 26. Januar 2020. Mutter und Witwe Vanessa Bryant (39) hat ihrer verstorbenen Tochter nun in liebevollen Worten zum Geburtstag gratuliert. «Alles Gute zum Geburtstag, kleines Mädchen», schrieb sie auf Instagram. «Ich liebe dich, Gigi! Wir vermissen dich so sehr.» Dazu postete sie ein Foto sowie ein Video, die Gianna Bryant jeweils bei einem Basketball-Korbwurf zeigen.