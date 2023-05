Auktion am 27. Juni in New York

Prinzessin Dianas «Schwanensee»-Schmuckset wird versteigert

Das New Yorker Auktionshaus Guernsey's versteigert am 27. Juni eine Kette und ein Paar Ohrringe von Prinzessin Diana. Es ist bereits das dritte Mal, dass das sogenannte «Schwanensee»-Schmuckset unter den Hammer kommt.