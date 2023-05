Auch «Der Rausch» mit Mads Mikkelsen ist dabei

Zu den internationalen Highlights zählen der Oscar-prämierte Film «Der Rausch» mit Mads Mikkelsen (57), der am 18. Juli um 22.50 Uhr gezeigt wird, sowie der Thriller «Der Mauretanier» mit Jodie Foster (60) und Benedict Cumberbatch (46) am 8. August. Eine Woche zuvor, am 1. August, zeigt die ARD den Film «Beflügelt - ein Vogel namens Penguin Bloom» mit Naomi Watts (54). Die Filme sind sowohl im TV als auch in der Mediathek zu sehen.