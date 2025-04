Am offenen Sarg: Giorgia Meloni nimmt Abschied von Papst Franziskus

Der Leichnam von Papst Franziskus, der am Ostermontag im Alter von 88 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls verstorben war, wurde am Mittwochmorgen für drei Tage in den Petersdom gebracht. Um 10:00 Uhr soll am Samstag dann die Trauerfeier zu Ehren des verstorbenen Pontifex auf dem Petersplatz beginnen. Im Anschluss soll sein Leichnam in die Basilika Santa Maria Maggiore gebracht und beigesetzt werden.