«Am Tag der wandernden Seelen»: So wird der neue «Tatort» aus Berlin

Lohnt sich das Einschalten?

In jedem Fall. «Am Tag der wandernden Seelen» ist ein durch und durch gelungener «Tatort». Zum einen handelt es sich um einen spannenden, gruseligen Fall, der bis zum Ende fesselt. Zum anderen wurde das Drehbuch mit eindrucksvollen Bildern und verstörenden Szenen modern inszeniert – ohne dabei zu überdrehen. Gleichzeitig bekommt der Zuschauer einen Einblick in die grosse vietnamesische Gemeinde in Berlin und deren Lebensweise. Bonard und Karow kommen in ihrem zweiten gemeinsamen «Tatort» an ihre Grenzen und rücken dadurch eng zusammen: «Am Tag der wandernden Seelen» macht Lust auf mehr.