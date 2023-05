Zeit in der Natur statt Reise nach Grossbritannien: Herzogin Meghan (41) fehlte bei der Krönungszeremonie von Schwiegerpapa König Charles III. (74) - ihr Ehemann Prinz Harry (38) musste alleine ohne seine kleine Familie am royalen Grossereignis teilnehmen. Während er sich am Tag nach der Krönung seines Vaters mit den Kindern Archie (4) und Lilibet (1) offenbar zuhause von den Strapazen der Reise erholte, wurde seine Ehefrau bei einer kleinen Wanderung mit Freunden gesichtet. Bilder davon veröffentlichte das US-Promi-Portal «TMZ».