Am «Traumschiff»-Set: Uschi Glas will Collien Fernandes umarmen

Inmitten der Debatte um digitale Gewalt steht Collien Fernandes (44) für «Das Traumschiff» vor der Kamera. Dabei wird sie auch auf Uschi Glas (82) treffen, die ihrer Schauspielkollegin am Set beistehen möchte.
Gemeinsamer Dreh ab Samstag
Die aktuellen Dreharbeiten für «Das Traumschiff» laufen noch bis Mitte April 2026, wie das ZDF auf Anfrage von spot on news bestätigte. Für die beliebte Reihe werden zwei Episoden mit den Arbeitstiteln «Bangkok» und «Vietnam» produziert. Die Schiffsszenen entstehen erneut auf der MS Amadea. «Ich fliege am Mittwoch nach Hongkong und bleibe bis nach Ostern auf dem Schiff», kündigt Glas im «Bild»–Interview an. «Ich werde Collien als Erstes in den Arm nehmen. Darauf freue ich mich sehr», erklärt die Schauspielerin weiter. Ab dem 28. März sollen die beiden zusammen drehen. Fernandes spielt seit 2021 die Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado.
Uschi Glas bezeichnet ihre Kollegin als «aufgeweckte, tolle junge Frau». Es mache sie «sprachlos», was ihr «offenbar passiert ist». Das sei «der reinste Albtraum» und eine «ganz grauenvolle Geschichte». Collien Fernandes hatte vergangene Woche in einem Bericht des «Spiegel» und auf Instagram schwere Anschuldigungen gegen Christian Ulmen (50) erhoben. Dabei geht es um Identitätsdiebstahl, Körperverletzung, schwere Bedrohung und psychische Gewalt. Jahrelang wurden gefälschte pornografische Fotos und Videos von ihr über Fake–Profile im Internet verbreitet, laut Fernandes steckt dahinter ihr Ex–Ehemann. Ende 2025 hat sie in Spanien Anzeige erstattet, dort hatte das Ex–Paar zuletzt gelebt.
Das Gericht habe laut «Spiegel» «sogenannte Vorermittlungen eingeleitet», ob eine Anklage erhoben oder das Verfahren eingestellt werde, sei aktuell offen. Für Christian Ulmen gilt die Unschuldsvermutung
«Wie sie das durchsteht, bewundere ich»
«Menschlich wie beruflich eine Katastrophe für Collien», betont Uschi Glas. «Der vertrauteste Mensch, den du hast, entpuppt sich als Feind neben dir. Das geht mir nicht in den Kopf. Wahrscheinlich wurde sie auch lange heimlich schräg von vielen Menschen angeschaut.» Sie fände es toll, dass Fernandes den Mut aufbringt, «die Scham umzukehren und auf den vermeintlichen Täter zu zeigen. Wie sie das durchsteht, bewundere ich.»
Uschi Glas stand für «Das Traumschiff» bereits in Vietnam vor der Kamera. Auf dem offiziellen Instagram–Account der Reihe sind Clips vom Set zu sehen. Nun soll es noch von Hongkong über die Philippinen, Borneo, Singapur und Malaysia nach Indien gehen.
Zum Hauptcast gehören neben Collien Fernandes wie gehabt Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth. In der Folge mit dem Arbeitstitel «Das Traumschiff – Bangkok» nach dem Drehbuch von Jürgen Werner sind als Gaststars unter anderem dabei: Mascha Schrader, Merle Collet, Uwe Preuss, Tina Amon Amonsen und Tim Seyfi. Auch Harald Schmidt ist wieder zu sehen. In «Das Traumschiff – Vietnam» nach dem Drehbuch von Mascha Schlubach und Natalie Zoghbi wirken Uschi Glas, Barbara Schnitzler, Anselm Bresgott, Janina Stopper, Max Befort und Nelly Hoffmann in Gastrollen mit.