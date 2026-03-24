Am «Traumschiff»-Set: Uschi Glas will Collien Fernandes umarmen

Gemeinsamer Dreh ab Samstag

Die aktuellen Dreharbeiten für «Das Traumschiff» laufen noch bis Mitte April 2026, wie das ZDF auf Anfrage von spot on news bestätigte. Für die beliebte Reihe werden zwei Episoden mit den Arbeitstiteln «Bangkok» und «Vietnam» produziert. Die Schiffsszenen entstehen erneut auf der MS Amadea. «Ich fliege am Mittwoch nach Hongkong und bleibe bis nach Ostern auf dem Schiff», kündigt Glas im «Bild»–Interview an. «Ich werde Collien als Erstes in den Arm nehmen. Darauf freue ich mich sehr», erklärt die Schauspielerin weiter. Ab dem 28. März sollen die beiden zusammen drehen. Fernandes spielt seit 2021 die Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado.