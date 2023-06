Amal Clooney: Glänzender Auftritt in ihrem Lieblingsoutfit

Auch in London setzte Amal Clooney auf einen Einteiler

Amal Clooney zeigte sich auch schon bei einer anderen grossen Veranstaltung im Mai in einem Jumpsuit. Zusammen mit ihrem Ehemann, Hollywood-Star George Clooney (62), nahm sie an den Prince's Trust Awards in London teil. Dort trug sie einen eleganten beigen Overall mit Ledergürtel und weiten Beinen. Ebenfalls im Frühjahr war sie in einem Nadelstreifen-Jumpsuit von Versace zu sehen. Sie vervollständigte den Look damals mit schwarzen Lackpumps.