Amal und George Clooney geniessen einen glamourösen Abend in London

George Clooneys Lektion: «Die richtige Person heiraten»

Der Auftritt in London kam nur wenige Tage nach einem anderen glamourösen Ereignis. Am 29. September hatten die Clooneys den roten Teppich beim New York Film Festival betreten – zur Premiere von Georges neuem Film «Jay Kelly». Dort präsentierte sich Amal in einem völlig anderen Look: einem koketten roten Samtminikleid aus der Herbst/Winter–Kollektion 2025 von Oscar de la Renta. Das trägerlose Kleid, dessen Rockteil komplett mit dreidimensionalen roten Mohnblumen bedeckt war, betonte ihre Figur ebenfalls. George trug einen marineblauen Anzug mit hellblauem Hemd.