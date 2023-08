Amal und George Clooney: Stylisches Duo bei der Ankunft in Venedig

George Clooney (62) und Ehefrau Amal (45) beehren das Filmfest von Venedig. An diesem Dienstag (29. August) ist das Paar in der italienischen Lagunenstadt angekommen und machte dabei eine stylische Figur. Der Schauspieler trug ein dunkelblaues Poloshirt und kombinierte dazu eine hellblaue Nadelstreifenhose. Zu seinem Look gehörten zudem eine verspiegelte Sonnenbrille und braune Wildlederschuhe. Amal Clooney trug ein weisses Etuikleid mit feinem Blumenmuster in Schwarz. Riemchenpumps und eine Handtasche, beide ebenfalls in Schwarz, und eine Statement–Sonnenbrille rundeten den Look ab. Die beiden sollen in ihrem Stammhotel Cipriani untergekommen sein, das sie per Boot erreichten.