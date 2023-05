Amanda Gorman: Schule in Florida verbannt ihr Inaugurations-Gedicht

Wie der «Miami Herald» unter Berufung auf die Initiative «Florida Freedom to Read Project» publik machte, wurde ein Gedichtband Gormans an einer Schule in Miami nun aufgrund einer Elternbeschwerde als Lektüre für Grundschüler verboten. Berichten zufolge wurde das inkriminierte «The Hill We Climb» von Eltern in einem schriftlichen Antrag als «nicht bildend» moniert, zudem transportiere der Text «indirekte Hassbotschaften».