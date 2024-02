Amanda Seyfried bezaubert mit strahlendem Lächeln auf der Berlinale

Zauberhafter Hollywood–Glamour in Berlin: Am Donnerstagabend zeigte sich Schauspielerin Amanda Seyfried (38) in einem eleganten Look auf dem roten Teppich der Berlinale. An der Seite ihres Co–Stars Douglas Smith (38) posierte sie in einem femininen, mit schwarzer Spitze besetztem Satinkleid, das mit einem oberschenkelhohen Schlitz für Aufsehen sorgte.