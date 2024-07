Amazon Prime Day 2024: Es ist wieder Zeit für Angebote

Prime Day am 16. und 17. Juli

Ähnlich wie am Black Friday hoffen Schnäppchenjäger, ein Produkt eventuell zu einem stark vergünstigten Preis zu schiessen. Auch wenn die etablierte Online–Aktion «Prime Day» heisst, gibt es die Angebote für Prime–Mitglieder nicht nur für einen Tag. Im Vorfeld des mittlerweile zum zehnten Mal stattfindenden Spartages gibt es bereits einige Deals und der Prime Day an sich findet am 16. und 17. Juli für 48 Stunden statt. Kerstin Giebels, Head of Prime bei Amazon.de, verspricht in einer Mitteilung ein Shopping–Event «mit hohen Rabatten in jeder Kategorie».