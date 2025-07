Amazon Prime Day: Die Schnäppchenjagd beginnt wieder

Noch eine Neuerung beim Amazon Prime Day

Ähnlich wie am Black Friday oder dem Cyber Monday hoffen Schnäppchenjäger natürlich darauf, Produkte eventuell zu einem stark vergünstigten Preis in den Warenkorb legen zu können. Amazon kündigt an, dass sich unter den Angeboten etwa Kosmetikartikel von Marken wie Wella und Babor, Bekleidung von Salomon oder Triumph, Haus– und Gartenartikel von Bosch oder Kärcher sowie Elektronik von Siemens oder auch Huawei befinden. Bei Kosmetik–, Elektronik– und Garten–Produkten ist demnach mit einem Rabatt von bis zu 30 Prozent zu rechnen, in Sachen Fashion mit bis zu 40 Prozent. Auch hauseigene Technik gibt es wieder mit vorübergehendem Preisnachlass – darunter Echo– und Fire–TV–Geräte sowie Fire–Tablets.