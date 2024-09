Amazon-Serie «Reacher» soll Spin-off bekommen

Dass ein Spin–off in der Mache sein soll, kommt nicht von ungefähr. Angaben des Streamingdienstes zufolge lag die «Reacher»–Serie am Erscheinungswochenende der zweiten Staffel im vergangenen Jahr weltweit auf Platz eins der Charts des Dienstes. Das internationale Publikum sei in den ersten drei Tagen nach Erscheinen der zweiten Staffel um 50 Prozent gewachsen.