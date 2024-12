Amazons Alexa: Fussballstars dominieren die Anfragen 2024

Danach folgen einige deutsche Fussballer: Torwart Manuel Neuer (38) sichert sich die Vier, Thomas Müller (35) spielt sich auf die Fünf und Jamal Musiala (21) auf Rang sechs. Platz sieben geht an den Brasilianer Neymar (32) und Rang acht an den Norweger Erling Haaland (24). Toni Kroos (34), der in diesem Jahr seine Karriere offiziell beendet hat, landet auf der Neun. Eine Legende des Sports, der im Januar verstorbene Franz Beckenbauer (1945–2024), rundet die Top Ten schliesslich ab.