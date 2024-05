Amazons «Herr der Ringe»-Serie: Erster Trailer zur zweiten Staffel

Darum geht es in Staffel zwei von «Die Ringe der Macht»

Auch eine offizielle Handlungsbeschreibung zur zweiten Staffel der «Herr der Ringe»–Serie hat Prime Video am heutigen Tag veröffentlicht. Demnach strebt Sauron, «der aufstrebende Dunkle Herrscher», in den neuen Episoden «die Erschaffung der Ringe der Macht» an, mit deren Hilfe er «alle Völker von Mittelerde an seinen finsteren Willen» binden kann. Die Mächte des Guten in der Fantasy–Serie werden sich indes dieser «steigenden Flut der aufkommenden Dunkelheit» tapfer entgegenstellen, um «das zu bewahren, was ihnen wichtig ist», gab Prime Video per Pressemitteilung bekannt.