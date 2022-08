Amazons kostenloser Streamingdienst Freevee in Deutschland gestartet

Prime wird teurer

Erstmals im April wurde bekannt, dass Amazon das kostenlose Angebot auch nach Deutschland bringen möchte. Zuvor gab es dieses bereits in den USA und in Grossbritannien. Kürzlich teilte der Konzern zudem mit, dass Prime-Mitgliedschaften, in denen der Streamingdienst Amazon Prime Video enthalten ist, teurer werden. Ab dem 15. September kostet das Abo 7,99 Euro monatlich oder 89,90 Euro im Jahr. Wer noch kein Kunde ist, kann zuvor zumindest einen kostenlosen Probezeitraum von 30 Tagen in Anspruch nehmen.