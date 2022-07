US-Schauspielerin Amber Heard (36) fordert, dass das Urteil im Verleumdungsprozess zwischen ihr und ihrem Ex-Mann Johnny Depp (59) aufgehoben wird. Ihr Anwaltsteam hat am Freitag bei einem Gericht im US-Bundesstaat Virginia den Antrag gestellt, den Fall neu zu verhandeln. Das Urteil, sie habe Depp verleumdet, sei nicht durch Beweise gestützt. Die Anwälte behaupten ausserdem, dass ein Geschworener nicht ordnungsgemäss überprüft worden sei, und stellten in Frage, ob dieser überhaupt in die Jury hätte berufen werden dürfen.