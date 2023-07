Amber Heard feiert ihre Rückkehr auf Instagram

In gewisser Weise meldet sich Heard damit auch auf Instagram zurück. Es ist ihr erster Post seit vergangenem Dezember. «Nach langem Überlegen habe ich die sehr schwierige Entscheidung getroffen, den Verleumdungsfall, den mein Ex-Mann in Virginia gegen mich angestrengt hat, beizulegen», hatte sie damals geschrieben. «Ich verteidigte meine Wahrheit und damit wurde mein Leben, wie ich es kannte, zerstört. Der Verunglimpfung, der ich in den sozialen Medien ausgesetzt war, ist eine verstärkte Version der Art und Weise, wie Frauen erneut zum Opfer fallen, wenn sie sich melden», erklärte sie unter anderem weiter. In den sozialen Medien hatten sich im Rahmen des Prozesses viele Menschen auf die Seite Depps gestellt.