Amber Heard: Johnny Depp musste «wie ein Baby getragen werden»

Was ihr in der Situation am meisten Angst eingejagt habe, sei die Tatsache gewesen, dass Depp mit völlig leeren Augen und weggetreten dagestanden sei. «Er war einfach nicht da», so Heard unter Tränen. Ein besonders schrecklicher Moment habe sich daraufhin zugetragen. Ihrer Aussage nach nahm Depp eine der Flaschen und führte sie gewaltsam «und immer und immer wieder in mich ein».