Amber Heard kann Strafe an Johnny Depp «definitiv» nicht zahlen

Am 1. Juni wurde das Urteil im Verleumdungsprozess zwischen Amber Heard (36) und Johnny Depp (58) gesprochen. Zwar muss der «Fluch der Karibik»-Star zwei Millionen US-Dollar an seine Ex-Frau zahlen, diese traf es jedoch deutlich härter. 15 Millionen US-Dollar Strafe verhing das Gericht gegen Heard, etwas Glück im Unglück hatte sie jedoch: Wegen geltender Gesetze in Virginia, wird sie davon nur 10,35 Millionen Dollar zahlen müssen. Doch auch diese Summe ist nicht von der Schauspielerin zu stemmen, wie deren Anwältin nun in einem TV-Interview mit der US-Show «Today» verraten hat.