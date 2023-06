Amber Heard war nach dem Prozess gegen Johnny Depp mit ihrer zweijährigen Tochter nach Spanien gezogen. In Italien zeigte sie sich nun bei ihrer Rückkehr in die Öffentlichkeit in einem eleganten Outfit. Sie präsentierte ein schwarzes Plisseekleid mit transparenten Ärmeln. Dazu kombinierte sie einen dezenten Gürtel und Plateau-Sandalen. Ihre blonden Haare fielen ihr zu Locken gestylt aus dem Seitenscheitel über die Schultern.