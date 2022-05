Amber Heard musste um Rolle in «Aquaman 2» kämpfen

Nun komme sie offenbar in einer «sehr abgespeckten» Fassung ihrer Rolle Mera darin vor. Heard habe neue Fassungen des Drehbuchs bekommen, aus denen etwa Action-Szenen gestrichen wurden. Man habe «eine Menge» entfernt. Zuvor hatte es bereits Gerüchte gegeben, dass Heards Rolle in dem kommenden Film eingeschränkt werde. Kürzlich hat eine Petition auf dem Portal «change.org» die Marke von 4,2 Millionen Unterschriften überschritten. Die Unterstützerinnen und Unterstützer der Petition fordern, dass Heard komplett aus «Aquaman and the Lost Kingdom» entfernt wird.