Neue Dokumente werden enthüllt

Amber Heard vs. Johnny Depp: Erektionsstörung sollte Thema werden

Leidet Johnny Depp an Erektionsstörungen? Und wenn ja: Gehört dieses Thema in die Öffentlichkeit? Neue Gerichtsdokumente enthüllen, dass das Anwaltsteam von Amber Heard dieses angebliche Leiden in der Öffentlichkeit breittreten wollte.