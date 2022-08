Amber Heards Schwester schimpft über Johnny Depps VMA-Auftritt

«Ihr seid ekelhaft und eindeutig verzweifelt»

Whitney Henriquez machte ihrem Ärger via Instagram Luft. In einer Story schrieb sie an den Sender gewandt: «MTV, ihr seid ekelhaft und eindeutig verzweifelt! Ich hoffe wirklich, dass keiner der Leute, die diesen Anruf getätigt haben, Töchter hat.»