«American Horror Story»: Kim Kardashian spielt in neuer Staffel mit

Kim Kardashian (42) wird in der zwölften Staffel von «American Horror Story» an der Seite von Emma Roberts (32) zu sehen sein. Das geht aus einem Teaser hervor, den der Reality-Star am Sonntag mit seinen Instagram-Followern teilte. «Emma Roberts und Kim Kardashian sind zerbrechlich», ist darin zu lesen. Kardashian betitelte den Clip mit einem Augen- und einem Bluttropfen-Emoji. Roberts postete auf ihrem Profil denselben Clip.