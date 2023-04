«American Horror Story»: Supermodel Cara Delevingne stösst zum Cast

Model Delevingne war zuletzt in der nach zwei Staffeln zu Ende gegangenen Fantasy-Serie «Carnival Row» bei Amazon Prime Video zu sehen. Auch in der bereits mit drei Emmys ausgezeichneten Hulu-Serie «Only Murders in the Building» trat sie auf, und wirkte zuvor in Kinofilmen wie «Valerian - Die Stadt der tausend Planeten» (2017) oder «Suicide Squad» (2016) mit.