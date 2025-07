«American Idol»-Produzentin erschossen - 22-Jähriger festgenommen

Über zwei Jahrzehnte bei «American Idol»

Robin Kaye arbeitete zwischen 2002 und 2023 als Produzentin in der Musikabteilung von «American Idol». Ihre Karriere umfasste auch Projekte wie «Lip Sync Battle», «After the Sunset», «The Singing Bee» und «Q'Viva!: The Chosen». Darüber hinaus war sie an mehreren Miss USA– und Miss Universe–Schönheitswettbewerben beteiligt.