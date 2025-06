Startdatum Februar 2026

«American Love Story»: Erster Blick auf neue Serie über JFK Jr.

Serienschöpfer Ryan Murphy hat erste Einblicke in die neue FX–Serie «American Love Story» über JFK Jr. und Carolyn Bessette gewährt. Die Dreharbeiten haben in New York begonnen, der Start ist für den Februar 2026 geplant.