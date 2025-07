«American Love Story»: Naomi Watts verwandelt sich in Jackie Kennedy

Neue Bilder vom Set der Serie «American Love Story» zeigen Naomi Watts (56) erstmals in ihrer Rolle als Jackie Kennedy (1929–1994). Im New Yorker Central Park wurde sie in einem Look fotografiert, der den ikonischen Stil der früheren First Lady perfekt widerspiegelt. Watts trägt eine übergrosse Sonnenbrille und einen gelben Sonnenhut. Eine schwarze Hemdbluse mit passender Hose sowie eine goldene Halskette runden das Outfit ab.