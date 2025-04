American Music Awards 2025: Kendrick Lamar geht als Favorit ins Rennen

Kendrick Lamar ist nominiert als Künstler des Jahres, für Album des Jahres («GNX»), Song des Jahres («Not Like Us»), Zusammenarbeit des Jahres («Luther» mit SZA), Bestes Musikvideo («Not Like Us»), Bester männlicher Hip–Hop–Künstler, Bestes Hip–Hop–Album («GNX») und dreifach in der Kategorie Bester Hip–Hop–Song (für «Like That» mit Future und Metro Boomin, «Not Like Us» und «Luther»). Mit seinen zehn Nominierungen in acht Kategorien könnte der Musiker, sollte er in allen Kategorien triumphieren, den Rekord von Michael Jackson (1958–2009) und Whitney Houston (1963–2012) für die meisten Auszeichnungen in einem Jahr einstellen.