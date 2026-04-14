American Music Awards: Taylor Swift führt Nominierungen an

Für die 36–Jährige ist es längst keine Überraschung mehr, die Nominiertenliste anzuführen. Swift ist die meistausgezeichnete Künstlerin in der Geschichte der AMAs – 40 Trophäen stehen bislang auf ihrem Konto. Wenn sie in diesem Jahr alle acht Kategorien gewinnen sollte, würde sie gleichziehen mit Michael Jackson und Whitney Houston, die gemeinsam den Rekord für die meisten Auszeichnungen in einem einzigen Jahr halten.