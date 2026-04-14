American Music Awards: Taylor Swift führt Nominierungen an

Am Dienstag ist die vollständige Nominierungsliste für die 52nd American Music Awards veröffentlicht worden – und an der Spitze steht eine altbekannte Grösse: Taylor Swift (36) geht mit acht Nominierungen ins Rennen: «Artist of the Year», «Album of the Year» und «Song of the Year» für «The Life of a Showgirl» bzw. «The Fate of Ophelia», «Best Female Pop Artist», «Best Pop Album», «Best Pop Song», «Tour of the Year» sowie «Song of the Summer».
Für die 36–Jährige ist es längst keine Überraschung mehr, die Nominiertenliste anzuführen. Swift ist die meistausgezeichnete Künstlerin in der Geschichte der AMAs – 40 Trophäen stehen bislang auf ihrem Konto. Wenn sie in diesem Jahr alle acht Kategorien gewinnen sollte, würde sie gleichziehen mit Michael Jackson und Whitney Houston, die gemeinsam den Rekord für die meisten Auszeichnungen in einem einzigen Jahr halten.
Wallen, Carpenter und Dean dicht dahinter
Dicht hinter Swift folgen Morgan Wallen, Sabrina Carpenter, Olivia Dean und der aufstrebende Newcomer sombr – alle vier gehen mit je sieben Nominierungen ins Rennen. Carpenter ist unter anderem mit «Man's Best Friend» und ihrer Single «Manchild» vertreten. Für Olivia Dean und sombr sind es hingegen die ersten AMA–Nominierungen überhaupt. Ebenfalls stark vertreten: Alex Warren und Lady Gaga mit je sechs Nennungen. Gaga tritt mit ihrem Album «Mayhem» und der Single «Abracadabra» an.
Besonders hart umkämpft dürfte die Kategorie «Artist of the Year» werden. Neben Swift sind dort Bad Bunny, Bruno Mars, BTS, Harry Styles, Justin Bieber, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Morgan Wallen und Sabrina Carpenter nominiert. Das Feld bildet damit fast die gesamte Bandbreite aktueller Popmusik ab: Vom kolumbianischen Reggaeton–Star bis zum britischen Singer–Songwriter, vom K–Pop–Weltphänomen bis zur Country–Grösse.
In der Kategorie «Tour of the Year» messen sich Beyoncés «Cowboy Carter Tour», Kendrick Lamar und SZAs «Grand National Tour», Lady Gagas «The Mayhem Ball», die Oasis–Reunion–Tour sowie Shakiras «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour».
Queen Latifah moderiert in Las Vegas
Die Verleihung der 52nd American Music Awards findet am 25. Mai 2026 um 20 Uhr Ortszeit in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas statt. Moderieren wird die Gala Queen Latifah. Übertragen wird die Show live auf CBS und Paramount+.