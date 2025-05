Aminata Touré: Grünen-Ministerin teilt erstes Babyfoto

Anfang März hatte sich Touré «auf ärztlichen Rat hin in den Mutterschutz» begeben, wie das Sozialministerium damals mitteilte. Die Übergabe ihrer Aufgaben als Ministerin an zwei Staatssekretäre sei «intensiv vorbereitet» worden, wie sie selbst erklärte. «Ich weiss das Ministerium und die Themen in besten Händen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss in allen Berufsgruppen und auch in Spitzenämtern für Frauen realisierbar sein. Ich hoffe, durch meine politische Arbeit und persönlich einen Beitrag dafür leisten zu können», so Touré damals.