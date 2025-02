Amira Aly beendet Podcast mit ihrem Bruder Hima

Und tatsächlich steht für die Moderatorin in Zukunft viel an: Ab dem 19. Februar wird sie in Sat.1 bei «Das grosse Promibacken» ihre Qualitäten in der Backstube unter Beweis stellen. Zudem ist sie bereits ab dem 17. Februar auf dem Sender neben Evelyn Burdecki (36) und Jochen Bendel (57) für die Moderation von «Promis unter Palmen – Die Late Night Show» verantwortlich.