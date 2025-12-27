Amira Aly emotional: Ihr Jüngster feiert Geburtstag ohne sie auf Bali

Eine Stunde lang geweint

«Das ist so unfassbar schmerzhaft», betonte Aly. Dennoch freue sie sich für ihre beiden Kinder, die nach Weihnachten wohl mit ihrem Vater nach Bali geflogen sind. Sie dürften Spass haben und die Welt sehen. Aber für sie sei es ein schwieriger Tag und «wahnsinnig emotional». Sie habe am Morgen sicher schon eine Stunde lang geweint. Sie könne nun ihre eigene Mutter verstehen, die an ihren Geburtstagen immer emotional gewesen sei.