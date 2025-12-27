Amira Aly emotional: Ihr Jüngster feiert Geburtstag ohne sie auf Bali

Der jüngste Sohn von Amira Aly (33) und Oliver Pocher (47) feiert am 27. Dezember seinen fünften Geburtstag. Dazu zeigte sich die Moderatorin in ihrer Instagram–Story am Vormittag sehr emotional. Denn sie kann ihren Kleinen an dem Tag nicht sehen.
Eine Stunde lang geweint
«Das ist so unfassbar schmerzhaft», betonte Aly. Dennoch freue sie sich für ihre beiden Kinder, die nach Weihnachten wohl mit ihrem Vater nach Bali geflogen sind. Sie dürften Spass haben und die Welt sehen. Aber für sie sei es ein schwieriger Tag und «wahnsinnig emotional». Sie habe am Morgen sicher schon eine Stunde lang geweint. Sie könne nun ihre eigene Mutter verstehen, die an ihren Geburtstagen immer emotional gewesen sei.
Auch ein inniges Posting widmete sie ihrem Nesthäkchen: «Happy Birthday, mein Herz! 5 Jahre darf ich nun schon deine Mama sein und ich könnte nicht glücklicher darüber sein.» Sie habe «wirklich keine Ahnung» gehabt, was Liebe ist, bis sie ihre Kinder hatte, betonte sie noch in ihrer Story.
Vorfeier einen Tag vor Heiligabend
Der Junge musste jedoch trotz des Urlaubs nicht auf eine grosse Party verzichten. Bereits am 23. Dezember zelebrierte die Patchwork–Familie seinen Geburtstag. Die Vorfeier thematisierte auch Papa Oliver Pocher in einer Story. In dem Alter könne man die Feier zum Glück noch schieben, wie es am besten passe.
Amira Aly zeigte wieder ihre Backkünste. Traditionell gestaltet sie für ihre Kinder aufwendige Geburtstagskuchen. Dieses Mal gab es eine Spiderman–Torte.
Gemeinsame Vorfeier, getrenntes Weihnachtsfest
Oliver Pocher und Amira Aly, die 2019 geheiratet hatten, haben zwei Söhne. Im November 2019 kam der Ältere wenige Monate nach der Hochzeit zur Welt, rund ein Jahr später 2020 folgte Ende Dezember ein weiterer Sohn. 2023 gaben die beiden ihre Trennung bekannt, auf die ein Rosenkrieg mit gegenseitigen Vorwürfen folgte. Die Scheidung wurde Anfang 2024 rechtskräftig. Inzwischen scheinen sich die Wogen so weit geglättet zu haben, dass sie wieder zusammen die Geburtstage ihrer Kinder feiern können.
Weihnachten verbrachten sie aber getrennt. Amira Aly feierte in ihrem neuen Haus, Oliver Pocher hatte ein trubeliges Fest mit seiner ersten Ex–Frau Alessandra «Sandy» Meyer–Wölden (42) und deren neuem Partner Alexander Müller. Mit dabei waren insgesamt zehn Kinder: Die drei Kinder von Sandy und Oli, die beiden Jungs von Amira und Oli sowie Sandys weitere Zwillinge und Müllers drei Kinder.