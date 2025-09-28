Amira Aly feiert ihren 33. Geburtstag in ihrer österreichischen Heimat

«Müde aber dahoam», meldete sich die zweifache Mutter dann am Samstagmittag vom Flughafen in Klagenfurt. In illustrer Runde feierte sie später in ihren Geburtstag rein. Wie Bilder zeigen, gab es für sie viele Blumen, weisse Ballons und einige Getränkerunden. Offenbar war auch Moderator Christian Düren dabei – eine Freundin verlinkte ihn jedenfalls zu einem Foto des Geburtstagstisches. Seit 2024 ist er der Mann an Alys Seite.